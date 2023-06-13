Трассу «Скандинавия» полностью перекроют под Выборгом

Работы на линии электропередач остановят движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 13 июня. Движение будут перекрывать несколько раз в течение двух часов.

С 12:00 до 14:00 вторника на 131-м километре автодороги «Скандинавия» запланированы три краткосрочных перекрытия движения транспорта, сообщает 13 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд по участку будут закрывать полностью, но не более чем на 10 минут.