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    Трассу «Скандинавия» полностью перекроют под Выборгом

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    1 комментарий
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Работы на линии электропередач остановят движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 13 июня. Движение будут перекрывать несколько раз в течение двух часов.

    С 12:00 до 14:00 вторника на 131-м километре автодороги «Скандинавия» запланированы три краткосрочных перекрытия движения транспорта, сообщает 13 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Проезд по участку будут закрывать полностью, но не более чем на 10 минут.

    В рамках реконструкции участков трассы со 122-го по 134-й километр там будут переустраивать линии электропередач. Работы ведет АО «ВАД».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 1

    Гость13 Июн 2023 в 11:46
    ната не пройдет
    +0−2
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