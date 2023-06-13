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    Жительница Токсово обвинила сожителя в изнасиловании восьмилетней дочери. Мужчина задержан

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    22-летняя жительница поселка Токсово в Ленобласти заявила в полицию на 28-летнего сожителя. Молодая женщина рассказала, что ее бойфренд изнасиловал свою восьмилетнюю дочь. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 июня, обращение было зарегистрировано в воскресенье вечером.

    На место происшествия молниеносно прибыл ближайший наряд полиции, который задержал подозреваемого, а следственно-оперативная группа, приехавшая следом, изъяла полотенце и постельное белье. На мужчину в отделе составили протокол и поместили в камеру.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый осуждался за наркотики и кражу.

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