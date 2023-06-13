Жительница Токсово обвинила сожителя в изнасиловании восьмилетней дочери. Мужчина задержан

22-летняя жительница поселка Токсово в Ленобласти заявила в полицию на 28-летнего сожителя. Молодая женщина рассказала, что ее бойфренд изнасиловал свою восьмилетнюю дочь. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР)
На место происшествия молниеносно прибыл ближайший наряд полиции, который задержал подозреваемого, а следственно-оперативная группа, приехавшая следом, изъяла полотенце и постельное белье. На мужчину в отделе составили протокол и поместили в камеру.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее подозреваемый осуждался за наркотики и кражу.