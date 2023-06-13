В Симагино водитель BMW наехал на собственную двухлетнюю дочь. Ребенок в тяжелом состоянии

Житель поселка Симагино в Выборгском районе Ленобласти рискует стать фигурантом уголовного дела после неаккуратного маневра рядом с домом. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 13 июня.



Сам инцидент произошел в воскресенье вечером. 39-летний предприниматель за рулем BMW X6 при движении вперед не заметил свою двухлетнюю дочь и наехал на нее. В результате девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу Сестрорецка. У пострадавшей диагностированы ушибы и перелом.