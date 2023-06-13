Мантуров: Условия возврата автоконцернов в Россию будут обсуждаться индивидуально

Иностранные автоконцерны смогут вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально. При этом это касается только тех компаний, которые воспользовались опцией обратного выкупа, рассказал 13 июня в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.



Министр добавил, что в правительстве открыты к конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы России и отечественных производителей.



В 2023 году с возможностью обратного выкупа из России ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan. Сделки с Volkswagen и Toyota такой опции не предусматривают.

