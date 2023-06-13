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    Мантуров: Условия возврата автоконцернов в Россию будут обсуждаться индивидуально

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    Иностранные автоконцерны смогут вернуться на российский рынок, но условия будут обсуждаться индивидуально. При этом это касается только тех компаний, которые воспользовались опцией обратного выкупа, рассказал 13 июня в интервью РИА Новости вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Министр добавил, что в правительстве открыты к конструктивному диалогу и обсуждению, обязательно учитывающему интересы России и отечественных производителей.

    В 2023 году с возможностью обратного выкупа из России ушли Renault, Mercedes-Benz и Nissan. Сделки с Volkswagen и Toyota такой опции не предусматривают.

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