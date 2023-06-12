Праздник в ресторане на Крестовском закончился кулачным боем. В отдел увезли полицейского

Скандал с битьём очков добавил красок зажигательной ночи накануне Дня России в ресторане на Крестовском острове в Петербурге. В возмутителе порядка полицейские опознали своего.

О бесчинстве в заведении на Южной дороге 12 июня заявил один из гостей, стало известно «Фонтанке». Посетителям обещали шведский стол под живую музыку, пивные конкурсы и в целом дружескую атмосферу. Её нарушил мужчина, разивший глаголом и кулаком.

По словам заявителя, не стеснявшийся в выражениях незнакомец ударил в лицо так, что разбил ему очки.