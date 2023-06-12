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    Праздник в ресторане на Крестовском закончился кулачным боем. В отдел увезли полицейского

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    Скандал с битьём очков добавил красок зажигательной ночи накануне Дня России в ресторане на Крестовском острове в Петербурге. В возмутителе порядка полицейские опознали своего.

    О бесчинстве в заведении на Южной дороге 12 июня заявил один из гостей, стало известно «Фонтанке». Посетителям обещали шведский стол под живую музыку, пивные конкурсы и в целом дружескую атмосферу. Её нарушил мужчина, разивший глаголом и кулаком.

    По словам заявителя, не стеснявшийся в выражениях незнакомец ударил в лицо так, что разбил ему очки.

    Хулиганившего доставили в отдел полиции по Петроградскому району и узнали, как проводит свободное от службы время оперативник из Приморского УМВД. Подоплёку конфликта выясняют. Разбираться, вероятно, будут как с гражданским - сотрудник отдела уголовного розыска зашёл в ресторан во время своего больничного. От служебной проверки, впрочем, это едва ли спасёт.

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