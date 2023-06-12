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    Умер один из лучших связующих в истории волейбола Вячеслав Зайцев

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    Знаменитый волейболист, чемпион Игр 1980 года Вячеслав Зайцев скончался на 71-м году жизни. Об этом 12 июня сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

    «Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем», — говорится в сообщении.

    Причина смерти не уточняется.

    Вячеслав Зайцев родился в Ленинграде 12 ноября 1952 года. За ленинградский «Автомобилист» дебютировал в 1969 году, а позже много лет был капитаном не только родного клуба, но и сборной СССР.

    Вячеслав Зайцев — чемпион московской Олимпиады 1980 года, дважды серебряный призер Игр (в Монреале-1976 и Сеуле-1988). Вместе с командой он 7 раз становился чемпионом Европы и дважды — обладателем Кубка мира.

    В 1987 году Зайцев одним из первых уехал в зарубежный клуб. Играл в Италии. За пять сезонов будучи игроком и тренером он вывел три клуба серии А2 в высшую итальянскую лигу (А1).

    В Россию вернулся в 1994 году. Был принят в волейбольный Зал славы в 2013 году. Его признали одним из лучших волейболистов 20 века.

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