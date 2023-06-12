Умер один из лучших связующих в истории волейбола Вячеслав Зайцев

Знаменитый волейболист, чемпион Игр 1980 года Вячеслав Зайцев скончался на 71-м году жизни. Об этом 12 июня сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.



«Помимо колоссальных спортивных достижений, надо сказать, что Вячеслав Алексеевич был невероятно добрым, открытым и отзывчивым человеком с огромным сердцем», — говорится в сообщении.



Причина смерти не уточняется.



Вячеслав Зайцев родился в Ленинграде 12 ноября 1952 года. За ленинградский «Автомобилист» дебютировал в 1969 году, а позже много лет был капитаном не только родного клуба, но и сборной СССР.

