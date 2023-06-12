Боррель: Мирные переговоры по ситуации на Украине не начнутся до выборов в США

Мирные переговоры по ситуации на Украине могут начаться не раньше выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2024 года. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио Onda Cero 12 июня.



Он предположил, что президент РФ ждет результатов американских выборов. «До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС). Также глава европейской дипломатии считает, что если бы сейчас у власти в США был республиканец Дональд Трамп, ситуация на Украине была бы иной.

