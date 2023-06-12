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    Боррель: Мирные переговоры по ситуации на Украине не начнутся до выборов в США

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    Мирные переговоры по ситуации на Украине могут начаться не раньше выборов президента США, которые намечены на ноябрь 2024 года. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в эфире испанского радио Onda Cero 12 июня.

    Он предположил, что президент РФ ждет результатов американских выборов. «До этого не стоит ожидать начала мирных переговоров», — сказал он (цитата по ТАСС). Также глава европейской дипломатии считает, что если бы сейчас у власти в США был республиканец Дональд Трамп, ситуация на Украине была бы иной.

    По мнению Борреля, Москва «совершила гигантскую ошибку», недооценив силы Киева и поддержку, которую оказал Украине Запад. Но в ЕС рассчитывают, что Китай, будучи союзником России, укажет на это российскому лидеру, добавил он.

    Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-глава государства Дональд Трамп ранее сообщил о начале борьбы за пост, а также заявлял, что в случае избрания сможет остановить конфликт на Украине за сутки.

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