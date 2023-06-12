Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

Президент России Владимир Путин в понедельник посетил раненых в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Красногорске. Там он вручил награды бойцам и пообщался с ними, сообщает 12 июня ТАСС.



В госпитале главу государства встречали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.



В мае президент России своим указом присудил премии Жукова врачам госпиталя имени Вишневского за технологии реабилитации.

