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    Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

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    19 комментариев

    Президент России Владимир Путин в понедельник посетил раненых в Центральном военном госпитале имени Вишневского в Красногорске. Там он вручил награды бойцам и пообщался с ними, сообщает 12 июня ТАСС.

    В госпитале главу государства встречали министр обороны России Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов.

    В мае президент России своим указом присудил премии Жукова врачам госпиталя имени Вишневского за технологии реабилитации.

    Владимир Путин посещает военный госпиталь не в первый раз. Он приезжал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка в Москве в мае 2022 года. Тогда он также общался с военнослужащими, получившими ранения в ходе боевых действий.

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    Комментарии 19

    Гость12 Июн 2023 в 20:04
    Как же привычный бункер
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