Стали известны подробности смертельной аварии у остановки под Керро

Четыре человека пострадали в результате аварии у деревни Керро во Всеволожском районе Ленинградской области 12 июня. Двое из них получили несовместимые с жизнью травмы.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 12:41 на третьем километре дороги «Керро - Грузино». По предварительным данным, 39-летний мужчина на «Рендж Ровере» не справился с управлением, выехал на встречную и столкнулся с «Киа». Людей из последней пришлось деблокировать.

От удара машины оказались на обочине у автобусной остановки. Водитель и 34-летняя женщина из «Киа» скончались на месте. Водителя «Рендж Ровера» и его 42-летнего пассажира увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.