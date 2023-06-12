Под Керро из искорёженных машин вырезали погибших

Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей у деревни Керро во Всеволожском районе Ленинградской области 12 июня.



По предварительным данным полиции, на поселковой дороге у СНТ «Метростроевец» не разъехались «Киа Оптима» и «Рендж Ровер», пишет 47news. Удар был такой силы, что погибших пришлось деблокировать из «Киа».



Несовместимые с жизнью травмы получили 36-летний водитель и его пассажирка. Водитель внедорожника жив, его осмотрели медики.



Последствия аварии показал читатель «Фонтанки». Дорожная полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

