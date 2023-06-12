В Пулково оцепили часть зала из-за подозрительной коробки

Одинокая коробка стала поводом для проверки в петербургском аэропорту Пулково. Пока пассажиры проходили регистрацию, она ждала рассеянного владельца за заградительными лентами.
Подозрительный предмет, из-за которого оцепили часть зала, показали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 12 июня. За потенциально опасным присматривал сотрудник, пассажиры, судя по снимку, больше интересовались собственным багажом и рейсами.
Шанс опоздать на самолёт был разве что у особо любопытных, решивших дождаться результатов проверки. По информации «Фонтанки», она закончилась к 14:20 и на расписании Пулково никак не отразилась. Находку сочли безопасной.
Как сообщили в пресс-службе оператора «Воздушные ворота Северной столицы», аэропорт работал и работает штатно, на регулярность полетов произошедшее не повлияло.