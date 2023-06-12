Twitter представил новый способ монетизации для верифицированных пользователей

Пользователи, прошедшие верификацию в сервисе микроблогов в Twitter, смогут зарабатывать на рекламе в ответах. Об этом объявил владелец сервиса Илон Маск на своей странице в социальной сети.



Специально на эти цели компания выделила 5 миллионов долларов.



При этом засчитываться показы рекламы в ответах будут также только верифицированным пользователям.



Эксперты отмечают, что нововведение может быть частью новой рекламной политики социальной сети, которую разработали под руководством Линды Яккарино. Она стала гендиректором Twitter в мае 2023 года.

