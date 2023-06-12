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    Twitter представил новый способ монетизации для верифицированных пользователей

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    Пользователи, прошедшие верификацию в сервисе микроблогов в Twitter, смогут зарабатывать на рекламе в ответах. Об этом объявил владелец сервиса Илон Маск на своей странице в социальной сети.

    Специально на эти цели компания выделила 5 миллионов долларов.

    При этом засчитываться показы рекламы в ответах будут также только верифицированным пользователям.

    Эксперты отмечают, что нововведение может быть частью новой рекламной политики социальной сети, которую разработали под руководством Линды Яккарино. Она стала гендиректором Twitter в мае 2023 года.

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