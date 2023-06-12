На Брянцева сотруднику супермаркета выстрелили в лицо

Травму на рабочем месте получил кассир супермаркета в Калининском районе Петербурга. Один из покупателей вместо банковской карты достал пистолет.



О нападении покупателя в экстренные службы сообщили накануне незадолго до девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Досталось 28-летнему гражданину Таджикистана, стоявшему за кассой магазина на Брянцева, 11.

Подоспевшие на место полицейские выяснили, что у него разгорелся конфликт с незнакомцем. Тот закончил спор выстрелом в лицо.

Пострадавшего отправили в больницу с открытой раной щеки. После оказания необходимой помощи, состояние пациента признали удовлетворительным и отпустили долечиваться дома.