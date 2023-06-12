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    На Брянцева сотруднику супермаркета выстрелили в лицо

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    Травму на рабочем месте получил кассир супермаркета в Калининском районе Петербурга. Один из покупателей вместо банковской карты достал пистолет.

    О нападении покупателя в экстренные службы сообщили накануне незадолго до девяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 12 июня. Досталось 28-летнему гражданину Таджикистана, стоявшему за кассой магазина на Брянцева, 11.

    Подоспевшие на место полицейские выяснили, что у него разгорелся конфликт с незнакомцем. Тот закончил спор выстрелом в лицо.

    Пострадавшего отправили в больницу с открытой раной щеки. После оказания необходимой помощи, состояние пациента признали удовлетворительным и отпустили долечиваться дома.

    Предполагаемого обидчика задержали. Им оказался 23-летний земляк кассира. По предварительным данным, в отличие от работника сферы торговли, к российскому миграционному законодательству он относится с меньшим пиететом.

    Молодой человек получил протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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