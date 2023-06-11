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    Пожар в «Крестах» потушили

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    Спасатели оперативно справились в возгоранием в бывшем СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге. К половине девятого вечера 11 июня огонь потушили.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ДОМ.РФ, которая сейчас управляет комплексом зданий бывшей тюрьмы, задымление в неэксплуатируемом помещении на территории комплекса возникло около восьми вечера. «На место происшествия была оперативно вызвана пожарная охрана. Ей был обеспечен полный доступ на территорию комплекса. В настоящий момент задымление ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются», — добавили в компании.

    Региональное управление МЧС сообщает, что с огнем спасатели справились в 20.35. Пожар занял площадь в 50 квадратных метров.

    © Фонтанка.Ру

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