Пожар в «Крестах» потушили

Спасатели оперативно справились в возгоранием в бывшем СИЗО «Кресты» на Арсенальной набережной в Петербурге. К половине девятого вечера 11 июня огонь потушили.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ДОМ.РФ, которая сейчас управляет комплексом зданий бывшей тюрьмы, задымление в неэксплуатируемом помещении на территории комплекса возникло около восьми вечера. «На место происшествия была оперативно вызвана пожарная охрана. Ей был обеспечен полный доступ на территорию комплекса. В настоящий момент задымление ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются», — добавили в компании.
Региональное управление МЧС сообщает, что с огнем спасатели справились в 20.35. Пожар занял площадь в 50 квадратных метров.