Ребенок оказался в больнице после укуса змеи под Петербургом, он сам взял ее в руки

Участника соревнований по спортивному ориентированию ужалила змея возле палаточного лагеря в Колосково в Приозерском районе Ленобласти. Об этом пишет 47news 11 июня.

По данным издания, мальчик пострадал от укуса накануне днем. Его увезли в травмпункт, а затем в больницу. Глава района Александр Соклаков отметил, что сейчас подросток в удовлетворительном состоянии.

Какая именно змея укусила юного спортсмена, неизвестно, кроме него змею никто не видел. По словам организаторов соревнований, пострадавший гулял возле лагеря, увидел змею и взял ее в руки, потому что думал, что это ящерица.