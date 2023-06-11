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    Ребенок оказался в больнице после укуса змеи под Петербургом, он сам взял ее в руки

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    Участника соревнований по спортивному ориентированию ужалила змея возле палаточного лагеря в Колосково в Приозерском районе Ленобласти. Об этом пишет 47news 11 июня.

    По данным издания, мальчик пострадал от укуса накануне днем. Его увезли в травмпункт, а затем в больницу. Глава района Александр Соклаков отметил, что сейчас подросток в удовлетворительном состоянии.

    Какая именно змея укусила юного спортсмена, неизвестно, кроме него змею никто не видел. По словам организаторов соревнований, пострадавший гулял возле лагеря, увидел змею и взял ее в руки, потому что думал, что это ящерица.

    Это третий случай с начала лета, когда детей в Ленобласти жалят змеи.

    © Фонтанка.Ру

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