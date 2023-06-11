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    В Крыму из-за повреждения полотна встали поезда

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    В Кировском районе Крыма остановлено железнодорожное сообщение из-за повреждения дорожного полотна. Губернатор республики не назвал причину повреждения, но отметил, что «пострадавших нет».

    Об остановке движения Сергей Аксенов пишет у себя в соцсетях 11 июня. По его словам, восстановительные работы займут до четырех часов. Пассажиров будут перевозить автобусами.

    «Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — пишет Аксенов.

    Официально версия о взрыве не подтверждалась, в телеграм-каналах сообщается, что полотно взорвалось прямо перед грузовым поездом, но машинист успел затормозить.

    Кировский район Крыма расположен к северу от Феодосии, по нему проходит ветка Джанкой — Керчь.

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