В Крыму из-за повреждения полотна встали поезда

В Кировском районе Крыма остановлено железнодорожное сообщение из-за повреждения дорожного полотна. Губернатор республики не назвал причину повреждения, но отметил, что «пострадавших нет».

Об остановке движения Сергей Аксенов пишет у себя в соцсетях 11 июня. По его словам, восстановительные работы займут до четырех часов. Пассажиров будут перевозить автобусами.

«Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — пишет Аксенов.

Официально версия о взрыве не подтверждалась, в телеграм-каналах сообщается, что полотно взорвалось прямо перед грузовым поездом, но машинист успел затормозить.