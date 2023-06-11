Сальдо подписал указ, в котором русский, украинский и крымско-татарский названы официальными языками Херсонской области

Врио губернатора признанной российской Херсонской области подписан указ, устанавливающий официальные языки в регионе. Делопроизводство может вестись на украинском.
«Граждане имеют право на свободный выбор любого языка общения, воспитания, культуры и творчества», — написал Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 11 июня.
Согласно тексту указа, жителям региона гарантируется право на использование родного языка, будь то русский, украинский, крымско-татарский или любой другой язык народов РФ. Население Херсонщины имеет право обращаться в различные инстанции и получать ответы на родном языке.
На украинском и крымско-татарском также могут быть написаны указатели и дорожные знаки — «в местах компактного проживания соответствующего населения».