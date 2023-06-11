Нужно делиться. Посмотрите, как лысухи клянчат еду и отдают ее утятам

В Озерках лысухи выбираются на берег и требуют у прохожих еду, но не эгоистично съедают добычу, а делятся с пернатыми товарищами.
Видео, из-за которого воскресный день становится еще теплее, 11 июня снял фотограф «Фонтанки» на Верхнем Суздальском озере. Птица несколько раз проплыла дистанцию до кустов и обратно, чтобы подкормить маленьких утят, которые прячутся от солнца в теньке.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
После кормления лысуха возвращается обратно на берег и требовательно подходит за добавкой максимально близко к прохожим. И не уходит, пока не получит новую порцию для утят.
На обед утята получили от щедрого прохожего вяленую вишню.