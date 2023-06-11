РБК: самолеты в российских аэропортах стали существенно чаще сталкиваться с птицами

Глава Росавиации разослал по территориальным отделениям и авиационным предприятиям письмо с призывом лучше следить за появлением птиц вблизи аэропортов. Количество столкновений выросло на 82%.

Копия письма 11 июня оказалась в распоряжении РБК, источник в авиаотрасли подтвердил его подлинность. Глава Росавиации Александр Нерадько пишет, что, по данным на конец мая, с начала 2023 года зафиксирован 31 случай столкновения бортов с птицами. Это больше на 82% чем за аналогичный период прошлого года.

Также выросло количество сообщений о потенциальной возможности столкновения, на 7% до 224 случаев. Отмечает Нерадько и возросшую опасность на земле — животные оказываются на ВПП тоже чаще.