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    Песков: нет даже хлипкого фундамента для переговоров с Украиной

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал оценку перспективе российско-украинских переговоров. Мнением он поделился 11 июня в программе «Москва. Кремль. Путин».

    По словам Пескова, никаких предпосылок для мирных переговоров с Украиной в настоящее время нет. «Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — добавил представитель Кремля.

    Он также добавил, что в Кремле видят нежелание и неготовность к переговорам со стороны Украины.

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