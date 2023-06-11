Песков: нет даже хлипкого фундамента для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал оценку перспективе российско-украинских переговоров. Мнением он поделился 11 июня в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, никаких предпосылок для мирных переговоров с Украиной в настоящее время нет. «Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — добавил представитель Кремля.

Он также добавил, что в Кремле видят нежелание и неготовность к переговорам со стороны Украины.