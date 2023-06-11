Двое россиян погибли в ДТП с пальмами в Таиланде. За рулем была 18-летняя девушка

Водитель с минимальным стажем не справилась с управлением на трассе недалеко от города Паттайа. Об этом 11 июня сообщает телеканал Nation TV.

За рулем была 18-летняя россиянка, СМИ сообщают что она была идентифицирована как Валерия Химич. На пассажирском кресле в машине был 23-летний Глеб Соболев.

«Тойота» двигалась на большой скорости, когда около пяти утра по местному времени (час ночи в Москве), вылетела на островок безопасности. Машина врезалась в пальмы, одна оказалась сломана полностью, несколько повреждены. Детали автомобиля разлетелись по сторонам.