    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, ю-з

    775мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    Двое россиян погибли в ДТП с пальмами в Таиланде. За рулем была 18-летняя девушка

    406
    1 комментарий

    Водитель с минимальным стажем не справилась с управлением на трассе недалеко от города Паттайа. Об этом 11 июня сообщает телеканал Nation TV.

    За рулем была 18-летняя россиянка, СМИ сообщают что она была идентифицирована как Валерия Химич. На пассажирском кресле в машине был 23-летний Глеб Соболев.

    «Тойота» двигалась на большой скорости, когда около пяти утра по местному времени (час ночи в Москве), вылетела на островок безопасности. Машина врезалась в пальмы, одна оказалась сломана полностью, несколько повреждены. Детали автомобиля разлетелись по сторонам.

    Когда на место прибыли медики и спасатели, оба были еще в сознании. Они застряли в искореженном автомобиле, вызволить их живыми не удалось.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close