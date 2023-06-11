Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем

Певец Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем ночью 11 июня. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

Ночью Пьехе стало плохо, а бригаду скорой помощи не устроила его кардиограмма. Врачи приняли решение о госпитализации и провели «набор сердечных исследований» — коронарография оказалась «утешительной».

«Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инструмент!», — пожелал певец в социальных сетях. Сейчас он находится в кардиореанимации.