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    Стас Пьеха попал в больницу из-за проблем с сердцем

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    Певец Стас Пьеха попал в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем ночью 11 июня. Об этом артист рассказал в своих соцсетях.

    Ночью Пьехе стало плохо, а бригаду скорой помощи не устроила его кардиограмма. Врачи приняли решение о госпитализации и провели «набор сердечных исследований» — коронарография оказалась «утешительной».

    «Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, слушайте свой организм, ведь он не функция и не инструмент!», — пожелал певец в социальных сетях. Сейчас он находится в кардиореанимации.

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