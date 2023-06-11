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    «Добрыня», «Пионер» и дубинка. Водитель получил выстрел в лицо после аварии на Бабушкина

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    Авария во дворе дома на улице Бабушкина обернулась стрельбой. Стрелок был готов обороняться.

    Сообщение о стрельбе поступило в полицию около половины пятого вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 11 июня. Очевидица сообщила, что возле корпуса 2 дома 101 один водитель ранил другого после аварии.

    Предполагаемого виновника задержали на месте аварии. По предварительным данным, 36-летний мужчина, живущий в том же дворе, выстрелил в лицо 40-летнему жителю соседнего дома.

    Изъяли у него аэрозольные пистолеты «Добрыня» и «Пионер», еще два газовых и 14 аэрозольных баллончиков, металлическую дубинку, 26 сигнальных патронов и четыре гильзы.

    Пока мужчину отправили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве, но он может стать фигурантом уголовного дела. Его оппонент написал заявление.

    © Фонтанка.Ру

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