«Добрыня», «Пионер» и дубинка. Водитель получил выстрел в лицо после аварии на Бабушкина

Авария во дворе дома на улице Бабушкина обернулась стрельбой. Стрелок был готов обороняться.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию около половины пятого вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 11 июня. Очевидица сообщила, что возле
Предполагаемого виновника задержали на месте аварии. По предварительным данным,
Изъяли у него аэрозольные пистолеты «Добрыня» и «Пионер», еще два газовых и 14 аэрозольных баллончиков, металлическую дубинку, 26 сигнальных патронов и четыре гильзы.
Пока мужчину отправили в спецприемник с протоколом о мелком хулиганстве, но он может стать фигурантом уголовного дела. Его оппонент написал заявление.