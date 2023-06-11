«Добрыня», «Пионер» и дубинка. Водитель получил выстрел в лицо после аварии на Бабушкина

Авария во дворе дома на улице Бабушкина обернулась стрельбой. Стрелок был готов обороняться.

Сообщение о стрельбе поступило в полицию около половины пятого вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 11 июня. Очевидица сообщила, что возле корпуса 2 дома 101 один водитель ранил другого после аварии.

Предполагаемого виновника задержали на месте аварии. По предварительным данным, 36-летний мужчина, живущий в том же дворе, выстрелил в лицо 40-летнему жителю соседнего дома.

Изъяли у него аэрозольные пистолеты «Добрыня» и «Пионер», еще два газовых и 14 аэрозольных баллончиков, металлическую дубинку, 26 сигнальных патронов и четыре гильзы.