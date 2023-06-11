Если вписать мочалку или баруху из системы, можно стилять под чучу, главное, чтобы полис хаер не попилила. Смотрите-ка, не прошло и двух часов, как мы составили целое предложение на сленге советских времен. Уверены, на прохождение этого теста вам понадобится еще меньше времени. В этих заданиях мы собрали несколько выражений, которые раньше не надо было долго объяснять. Но поймете ли вы их сейчас?
А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР
На нем даже стихи писали! Вот например: «Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу»
11 июня 2023, 14:20
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Советский Союз с его словечками прошел мимо вас
СССР вы, может, и застали, но разговаривали на нормальном языке
Окажись вы сейчас в СССР, вы смогли бы поддержать почти любой разговор
Удивительно. Вы не сделали ни одной ошибки. Ни одной!