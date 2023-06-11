    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, зап

    774мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.64eur89.01

    А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

    На нем даже стихи писали! Вот например: «Собирайтесь, девки, в кучу, я вам чучу отчебучу»

    3337
    14 комментариев
    Никогда еще танцы под гимн СССР не были такими горячими
    Никогда еще танцы под гимн СССР не были такими горячимиКоллаж: Филипп Сапегин / E1.RU
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вписать мочалку или баруху из системы, можно стилять под чучу, главное, чтобы полис хаер не попилила. Смотрите-ка, не прошло и двух часов, как мы составили целое предложение на сленге советских времен. Уверены, на прохождение этого теста вам понадобится еще меньше времени. В этих заданиях мы собрали несколько выражений, которые раньше не надо было долго объяснять. Но поймете ли вы их сейчас?

    О чем говорил пароль «шнурки в стакане»?

    А «шузы на каше» — это как?

    И снова слово на букву «ш». В некоторых ситуациях советская молодежь кричала слово «шуба». Что оно значило?

    А слово «хайpатник» вам знакомо?

    Что выражало наречие «зыко»?

    Некоторые люди говорили, что работают в «ящике». Что они имели в виду?

    «Хилять» — это как?

    А что тогда значит «стилять»?

    «Совпаршив» вам знаком?

    А музыкой на костях промышляли?

    Простое слово «береза». Что оно означало?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

    Советский Союз с его словечками прошел мимо вас

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

    СССР вы, может, и застали, но разговаривали на нормальном языке

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

    Окажись вы сейчас в СССР, вы смогли бы поддержать почти любой разговор

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

    Удивительно. Вы не сделали ни одной ошибки. Ни одной!

    Поделитесь результатом

    Никогда еще танцы под гимн СССР не были такими горячими
    Никогда еще танцы под гимн СССР не были такими горячимиКоллаж: Филипп Сапегин / E1.RU

    По теме

    ТестРазвлеченияСленгСССРСоветский СоюзРусский языкРазговорСлова
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close