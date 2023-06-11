А вы из «ящика»? Проверьте, как вы разбираетесь в сленге СССР

Если вписать мочалку или баруху из системы, можно стилять под чучу, главное, чтобы полис хаер не попилила. Смотрите-ка, не прошло и двух часов, как мы составили целое предложение на сленге советских времен. Уверены, на прохождение этого теста вам понадобится еще меньше времени. В этих заданиях мы собрали несколько выражений, которые раньше не надо было долго объяснять. Но поймете ли вы их сейчас?