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    Поехал бы дальше, да голова застряла в бетоне. В Узбекистане велосипедист влетел в столб

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    В Узбекистане 14-летний подросток ехал на велосипеде по улице в городе Алмалык и застрял головой в бетонном столбе. Об этом 10 июня сообщает местное МЧС.

    Он потерял управление и врезался в бетонную электрическую опору, но так неудачно, что голова застряла в ней. Самостоятельно выбраться у него не получилось — потребовалась помощь специальных служб.

    Видео из телеграм-канала Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан

    Сотрудники МЧС прибыли на место и при помощи специального оборудования освободили подростка, а затем передали скорой помощи.

    Уточняется, что его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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