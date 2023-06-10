Поехал бы дальше, да голова застряла в бетоне. В Узбекистане велосипедист влетел в столб

В Узбекистане 14-летний подросток ехал на велосипеде по улице в городе Алмалык и застрял головой в бетонном столбе. Об этом 10 июня сообщает местное МЧС.

Он потерял управление и врезался в бетонную электрическую опору, но так неудачно, что голова застряла в ней. Самостоятельно выбраться у него не получилось — потребовалась помощь специальных служб.

Видео из телеграм-канала Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан