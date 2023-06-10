В Петербурге мотоциклист по тротуарам уходил от полиции. Его пассажир боялся за своё инкогнито

Утренняя погоня прокатилась из Адмиралтейского в Кировский район Петербурга. От полиции пытался оторваться лихой мотоциклист, и ему, и пассажиру нашлось, за что бояться.



Двухколёсный транспорт привлёк внимание ДПС на пересечении Садовой и Гороховой немногим позже семи часов утра, сообщает «Дорожный инспектор» 10 июня. Инспекторы потребовали остановиться, водитель был категорически не настроен.