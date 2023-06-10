В Петербурге мотоциклист по тротуарам уходил от полиции. Его пассажир боялся за своё инкогнито

Утренняя погоня прокатилась из Адмиралтейского в Кировский район Петербурга. От полиции пытался оторваться лихой мотоциклист, и ему, и пассажиру нашлось, за что бояться.
Двухколёсный транспорт привлёк внимание ДПС на пересечении Садовой и Гороховой немногим позже семи часов утра, сообщает «Дорожный инспектор» 10 июня. Инспекторы потребовали остановиться, водитель был категорически не настроен.
видео c cайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор
Мотоцикл игнорировал светофоры, знаки, разметку, лихо входил в повороты и резво мчал в Кировский район. Как оказалось — в тупик. Ближе к половине восьмого часа утра он попал в ловушку на СТО на улице Трефолева.
Нежелание общаться 36-летний водитель объяснил проблемами с документами. Мотоцикл снят с учёта, боялся, что отберут. Пассажир-ровесник больше переживал о перспективе нежелательной популярности в соцсетях. Как рассказывает «ДИ», своё инкогнито отстаивал хамски. В служебный автомобиль пересаживался, не снимая шлем.
Мотоцикл уехал на спецстоянку, наездники — в отдел полиции. Оба получили протоколы о мелком хулиганстве.
Водитель собрал материалы за неостановку, нарушение требования знака, а также за поездку на незарегистрированном транспорте без документов, по встречной, на запрещённый сигнал 13 раз и по тротуару. Всего 26 административных материалов, хулиганство — бонусом.