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    Горящий мусоровоз промчал по Пискарёвскому и попал на видео. Водитель не растерялся

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    Водитель мусоровоза на северо-востоке Петербурга имел несчастье почувствовать себя Джонни Блейзом без заключения потусторонних сделок. Его «призрачный» транспорт заметили в Красногвардейском районе.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 10 июня. Передвижной пожар мчал по Пискарёвскому проспекту около въезда на кольцевую, но уехал недалеко. Водитель успел избавиться от полыхающего контейнера на обочине.

    В минувшее воскресенье его коллега по несчастью обезопасил себя похожим образом, выгрузив горящую мусорную гору на КАД.

    В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на Пискарёвском проспекте, 171, горел мусорный контейнер на площади в восемь квадратных метров. Силами двух расчётов его потушили менее чем за двадцать минут. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

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