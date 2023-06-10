Горящий мусоровоз промчал по Пискарёвскому и попал на видео. Водитель не растерялся

Водитель мусоровоза на северо-востоке Петербурга имел несчастье почувствовать себя Джонни Блейзом без заключения потусторонних сделок. Его «призрачный» транспорт заметили в Красногвардейском районе.
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Видео опубликовано в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 10 июня. Передвижной пожар мчал по Пискарёвскому проспекту около въезда на кольцевую, но уехал недалеко. Водитель успел избавиться от полыхающего контейнера на обочине.
В минувшее воскресенье его коллега по несчастью обезопасил себя похожим образом, выгрузив горящую мусорную гору на КАД.
В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что на Пискарёвском проспекте, 171, горел мусорный контейнер на площади в восемь квадратных метров. Силами двух расчётов его потушили менее чем за двадцать минут. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.