    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    773мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    В Финляндии вынесли первый приговор за ограбление по видеосвязи

    1240
    2 комментария

    Окружной суд Хельсинки вынес первый приговор в стране за ограбление по видеосвязи. 15-летний подросток получил условный срок. Об этом в субботу, 10 июня, сообщают финские СМИ.

    Подросток руководил своим 14-летним сообщником через видеозвонок по Facetime, а сам лично не присутствовал на месте преступления.

    Угрожавший жертве насилием на месте 14-летний подросток избежал наказания из-за юного возраста.

    Самого видеограбителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно за грабеж и угрозу потерпевшему во время судебного процесса.

    «Осужденный угрожал, что жертва пострадает, если не откажется от своих обвинений, когда дело дойдет до суда», — уточняется в публикации СМИ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ОграблениеФинляндия
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close