В Финляндии вынесли первый приговор за ограбление по видеосвязи

Окружной суд Хельсинки вынес первый приговор в стране за ограбление по видеосвязи. 15-летний подросток получил условный срок. Об этом в субботу, 10 июня, сообщают финские СМИ.

Подросток руководил своим 14-летним сообщником через видеозвонок по Facetime, а сам лично не присутствовал на месте преступления.

Угрожавший жертве насилием на месте 14-летний подросток избежал наказания из-за юного возраста.

Самого видеограбителя приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно за грабеж и угрозу потерпевшему во время судебного процесса.

«Осужденный угрожал, что жертва пострадает, если не откажется от своих обвинений, когда дело дойдет до суда», — уточняется в публикации СМИ.