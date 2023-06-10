Петербуржец случайно нашёл клад в два килограмма

Прогулка по Пулковскому парку в Московском районе города закончилась для петербуржца звонком в полицию. Он решил сдать чужой клад.



Экстренные службы в парк 40-летний житель Выборгского района пригласил после полудня в минувший четверг, стало известно «Фонтанке» 10 июня. Он искал культуру и отдых, а нашёл пару тёмных пакетов с порошком, припрятанных в кустах ближе к Дунайскому проспекту.

Их мужчина и предъявил полицейским, предположив, что внутри наркотики. Некоторый опыт у нашедшего имеется: в 2010 году его приговаривали по статье о покушении на сбыт психотропа или его аналогов с использованием Интернета.