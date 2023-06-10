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    Петербуржец случайно нашёл клад в два килограмма

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    Прогулка по Пулковскому парку в Московском районе города закончилась для петербуржца звонком в полицию. Он решил сдать чужой клад.

    Экстренные службы в парк 40-летний житель Выборгского района пригласил после полудня в минувший четверг, стало известно «Фонтанке» 10 июня. Он искал культуру и отдых, а нашёл пару тёмных пакетов с порошком, припрятанных в кустах ближе к Дунайскому проспекту.

    Их мужчина и предъявил полицейским, предположив, что внутри наркотики. Некоторый опыт у нашедшего имеется: в 2010 году его приговаривали по статье о покушении на сбыт психотропа или его аналогов с использованием Интернета.

    Экспертиза показала, что догадка попала в цель. В пакетах оказались почти два килограмма психотропной смеси. Возбуждено дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

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