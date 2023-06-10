Скончался народный художник РФ Алексей Шмаринов

В Москве скончался выдающийся художник Алексей Шмаринов, сообщили в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ). Ему было 90 лет.
«Российская культура понесла тяжёлую утрату. 9 июня 2023 года ушёл из жизни заслуженный деятель искусств РСФСР (1982), народный художник РФ (1993), академик отделения графики (1995) и член президиума (1996) Российской академии художеств Алексей Дементьевич Шмаринов (1933–2023). Весной ему исполнилось 90 лет», — говорится в заявлении академии.
Шмаринов был известен как талантливый график и живописец, и принадлежал к прославленной династии художников. Его творчество отличалось глубоким интересом к истории и культуре России, и он уделял особое внимание изображению уникальной красоты своей родины.
Кроме этого, Шмаринов был известен в качестве иллюстратора и художника-оформителя книг, в числе которых «На поле Куликовом» и «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV–XVI веков».