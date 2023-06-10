На аллее Поликарпова мальчик выкатился из-за машин и попал в больницу

Припаркованные автомобили могли затруднить обзор водителю и мобильному пешеходу в Приморском районе Петербурга. Их столкновение закончилось в больнице для десятилетнего школьника.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, авария, в которой пострадал ребёнок, случилась накануне на аллее Поликарпова, 1, немногим позже девяти часов вечера. Мальчик на механическом самокате вне зоны пешеходного перехода выехал под колёса «Ниссана Жука».

По информации «Фонтанки», школьника увезли в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. За рулём «Ниссана» сидела 43-летняя местная жительница. В этом году за пренебрежением ПДД замечена она не была. Все обстоятельства случившегося устанавливает дорожная полиция.