    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, вос

    773мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.64eur89.01

    На аллее Поликарпова мальчик выкатился из-за машин и попал в больницу

    805
    3 комментария

    Припаркованные автомобили могли затруднить обзор водителю и мобильному пешеходу в Приморском районе Петербурга. Их столкновение закончилось в больнице для десятилетнего школьника.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 июня, авария, в которой пострадал ребёнок, случилась накануне на аллее Поликарпова, 1, немногим позже девяти часов вечера. Мальчик на механическом самокате вне зоны пешеходного перехода выехал под колёса «Ниссана Жука».

    По информации «Фонтанки», школьника увезли в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней степени тяжести. За рулём «Ниссана» сидела 43-летняя местная жительница. В этом году за пренебрежением ПДД замечена она не была. Все обстоятельства случившегося устанавливает дорожная полиция.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пострадал ребенок
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close