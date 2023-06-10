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    Умер актер из сериала «Во все тяжкие»

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    Актер Майк Батайе скончался в возрасте 52 лет. Он сыграл роли в сериалах «Во все тяжкие» и в «В Филадельфии всегда солнечно». Об этом 9 июня сообщает издание Variety со ссылкой на заявление его семьи.


    Батайе умер во время сна у себя дома в Мичигане во время сердечного приступа 1 июня, поделились родственники.

    В сериале «Во все тяжкие» Батайе играл роль менеджера промышленной прачечной. Также он известен по ролям в фильмах «Американская мечта», «Не шутите с Зоханом», «Американский восток» и другие.

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