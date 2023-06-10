Тринадцатилетнему Артёму из Петербурга нужна помощь в борьбе с лейкозом

Недавно у Артёма обнаружили лейкоз. Лечение протекает тяжело и не даёт положительного эффекта. Врачи говорят, что поможет только трансплантация костного мозга. Донор для Артёма нашёлся лишь в международном регистре. Активация и доставка трансплантата платная. Но для отца мальчика, в одиночку воспитывающего двоих детей, это неподъёмная сумма.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей. Артём Криони,13 лет. Острый миелобластный лейкоз.

Спасёт трансплантация костного мозга. Требуется подбор и активация неродственного донора из-за рубежа, доставка трансплантата. Стоимость 3 617 933 руб. «Сын рос здоровым, жизнерадостным и активным, катался на велосипеде, занимался в танцевальной студии. Но в 2022 году в нашей семье случилась беда — умерла моя жена, мама Артёма. Было очень тяжело.

Через год я с дочкой и сыном переехал из Крыма в Петербург, где Артём поступил в Морскую школу, стал кадетом. Казалось, наша жизнь понемногу налаживается. Но беда вновь пришла в наш дом. На этот раз тяжело заболел сын.



В феврале у него поднялась температура, появилась слабость. Поначалу думали, что это ОРВИ. Но анализ крови выявил раковые клетки. Артёма госпитализировали, и врачи подтвердили страшный диагноз — острый миелобластный лейкоз, рак крови.

Сыну сразу же начали химиотерапию. Он тяжело её переносит — постоянная тошнота, рвота, слабость. Сейчас уже закончили второй блок химии, но врачи объяснили, что организм слабо откликается на лечение и при таком течении болезни поможет только трансплантация костного мозга.



Ни я, ни сестра Артёма как доноры не подошли, но совместимый неродственный донор нашёлся в зарубежном регистре. Его подбор и активацию, а также доставку трансплантата в клинику государство не оплачивает, а у меня нет таких огромных денег. Работаю охранником, зарплаты едва хватает на самое необходимое для детей. Прошу, помогите спасти сына!» Алексей Криони, Санкт-Петербург.

Юлия Федюкова, заведующая детским гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург):



«У Артёма острый миелобластный лейкоз, группа высокого риска, 1-я активная фаза. Учитывая природу и характер течения заболевания, ребёнку жизненно необходима трансплантация костного мозга. Совместимый донор в семье отсутствует, но подходящий неродственный донор нашелся в международном регистре. Подбор и активацию неродственного донора из-за рубежа, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

