«Лахта Центр» готовится отметить День России. Движение по набережной ограничено с 9 по 20 июня

Движение пешеходов и транспорта по набережной «Лахта Центра» с 9 по 20 июня 2023 года будет ограничено в связи с проведением съемок, сообщает 9 июня «Лахта Центр».
«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Дело в том, что в «Лахта Центре» готовятся масштабно отметить День России. В Петербурге основным событием праздника станет первый в истории массовый вертикальный забег по ступеням самого высокого здания в Европе. Участники — 89 спортсменов в возрасте от 18 до
Также в День России блогер, мастер спорта по фитнесу Сергей Бойцов прыгнет с «Лахта Центра» с парашютом в цветах российского флага.
Организаторы подчеркивают, что зрителей у небоскреба не ждут, за рекордами удобнее будет наблюдать в онлайн-трансляции на главной странице RUTUBE.
А вот на «Газпром Арену» — совсем наоборот, приглашают всех. Территорию стадиона отдадут фестивалю, состоящему из множества тематических зон.
На главной сцене свои хиты исполнят Ольга Краснова, DAVA, Анатолий Цой, Сергей Лазарев, Amirchik, «Градусы», Radio Tapok и другие. Будет еще несколько площадок, в том числе фестиваль еды «Гастрономическая карта России», с блюдами из Карелии, Якутии, Дагестана, Бурятии и других регионов.
Парковочные места на территории «Газпром Арены» ограничены, организаторы рекомендуют воспользоваться общественным транспортом. Вход свободный.