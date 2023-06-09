«Лахта Центр» готовится отметить День России. Движение по набережной ограничено с 9 по 20 июня

Движение пешеходов и транспорта по набережной «Лахта Центра» с 9 по 20 июня 2023 года будет ограничено в связи с проведением съемок, сообщает 9 июня «Лахта Центр».



«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

