В Московском районе в 2024 году построят детский сад с бассейном и площадкой для метеонаблюдений

В Московском районе началось строительство нового детского садика. Как сообщают в холдинге Setl Group, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.



Трёхэтажное здание сможет принять 220 воспитанников от полутора до семи лет. В здании появятся ясельные группы и группы для более старших ребят, помещения для кружков, бассейн, залы для занятий музыкой и спортом

Во дворе будут установят 12 детских площадок для разных возрастов и две спортплощадки, также на территории появится обучающая зона с оборудованием для метеонаблюдений.