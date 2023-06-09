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    В Московском районе в 2024 году построят детский сад с бассейном и площадкой для метеонаблюдений

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    В Московском районе началось строительство нового детского садика. Как сообщают в холдинге Setl Group, ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

    Трёхэтажное здание сможет принять 220 воспитанников от полутора до семи лет. В здании появятся ясельные группы и группы для более старших ребят, помещения для кружков, бассейн, залы для занятий музыкой и спортом

    Во дворе будут установят 12 детских площадок для разных возрастов и две спортплощадки, также на территории появится обучающая зона с оборудованием для метеонаблюдений.

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