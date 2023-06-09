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    В Белгороде на бизнес-центр упал беспилотник

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    Беспилотник упал на офисное здание и загорелся в Белгороде 9 июня. Детонации не произошло, горящий аппарат потушили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Дым поднимается от бизнес-центра «Капитал», расположенного на Харгоре, пишут очевидцы в социальных сетях.

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    В результате ЧП никто не пострадал. Крыша здания и котельная получили незначительные разрушения, также осколки повредили два автомобиля.

    На месте находится мэр Белгорода Валентин Демидов. Работают оперативные службы.

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