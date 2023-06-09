В Петербурге пройдёт масштабная акция, посвящённая Всемирному дню донора

Фото: https://vk.com/fonddonorov Поделиться Поделиться





В Петербурге пройдёт донорская акция, посвященная Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня. В городских больницах и медучреждениях с 13 по 16 июня будут работать 13 отделений переливания крови, где можно будет сдать кровь.



«Летом отделения переливания особенно ждут доноров. Это связано с тем, что в данный период количество доноров сокращается из-за отпусков, а также сессии и каникул у студентов. Всемирный день донора — это дополнительный приятный повод объединиться в праздничный день и сдать кровь для пациентов больниц Санкт-Петербурга», — говорят в «Фонде доноров», который традиционно стал организатором акции.



Желающие сдать кровь смогут выбрать удобное по расположению и времени работы отделение. Принимать доноров будут согласно данным «донорского светофора» — он показывает, крови какой группы сейчас достаточный запас, а какая особенно необходима.



Адреса и график работы отделений можно узнать в официальной группе «Фонда доноров» в соцсети — для удобства расписание разбито по дням. Организаторы акции обращают внимание, что на некоторые пункты необходима предварительная запись. Кроме того, в некоторых отделениях требуется прописка в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. Для сдачи крови необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС.



Напомним, что донором может стать гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний к донации. С противопоказаниями можно ознакомиться здесь, а о том, как подготовиться к донации, — здесь.

