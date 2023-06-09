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    Доведение до самоубийства у общежития в Петербурге через 30 лет стало убийством и привело к задержанию в Липецке

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    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении убийства, происшедшего в Московском районе Петербурга в 1992 году.

    Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 9 июня, тело 35-летней женщины нашли у дома 186 по Московскому проспекту. Тогда следствие пришло к выводу, что она совершила самоубийство. Было возбуждено дело о «доведении до самоубийства». Но виновного не нашли.

    В июне 2023 года в Липецке был задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 1992 года. По версии следствия, он жестоко избил сожительницу во время ссоры, а потом вытолкнул её с 6-го этажа.

    Задержанному предъявлено обвинение. ГСУ уточняет, что он признал свою вину.

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