«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» сделали точнее с помощью Wi-Fi и Bluetooth

«Яндекс» улучшил определение геопозиции в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» без использования GPS, сообщает 9 июня Rozetked.



Включение беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth повышает точность навигации и снижает влияние возможных сбоев в работе GPS. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи должны обновить приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Водителям такси также доступно обновление.



Приложения для навигации осуществляют измерение мощности сигналов от беспроводных модулей и на их основе определяют относительную геопозицию смартфона, предполагает издание Rozetked.

