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    «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» сделали точнее с помощью Wi-Fi и Bluetooth

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    «Яндекс» улучшил определение геопозиции в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» без использования GPS, сообщает 9 июня Rozetked.

    Включение беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth повышает точность навигации и снижает влияние возможных сбоев в работе GPS. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи должны обновить приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Водителям такси также доступно обновление.

    Приложения для навигации осуществляют измерение мощности сигналов от беспроводных модулей и на их основе определяют относительную геопозицию смартфона, предполагает издание Rozetked.

    Это нововведение особенно актуально для жителей Москвы, где с 4 мая наблюдаются перебои в работе GPS. Из-за этих проблем пользователи сталкиваются с трудностями при аренде автомобилей и самокатов или вызове такси, а у водителей неправильно определяется местоположение, писали ранее «Ведомости».

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