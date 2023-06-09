«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» сделали точнее с помощью Wi-Fi и Bluetooth

«Яндекс» улучшил определение геопозиции в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» без использования GPS, сообщает 9 июня Rozetked.
Включение беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth повышает точность навигации и снижает влияние возможных сбоев в работе GPS. Чтобы воспользоваться этой функцией, пользователи должны обновить приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор». Водителям такси также доступно обновление.
Приложения для навигации осуществляют измерение мощности сигналов от беспроводных модулей и на их основе определяют относительную геопозицию смартфона, предполагает издание Rozetked.
Это нововведение особенно актуально для жителей Москвы, где с 4 мая наблюдаются перебои в работе GPS. Из-за этих проблем пользователи сталкиваются с трудностями при аренде автомобилей и самокатов или вызове такси, а у водителей неправильно определяется местоположение, писали ранее «Ведомости».