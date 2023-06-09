Мы только напомнить: как отдыхаем и работаем в праздничную неделю

Во многих городах на 12 июня запланирована праздничная программа Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





Последние длинные праздники были в мае, теперь рассчитывать на долгий отдых можно будет только в отпуске или уже ждать новогодних каникул. Небольшая передышка ждет уже на днях — 12 июня отмечаем День России, который в этом году пришелся на понедельник, а значит, отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня. Следующая рабочая неделя, соответственно, будет четырехдневной.



Из-за Дня России рабочая неделя будет сокращенной Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Следующий дополнительный выходной придется ждать долго — до самого ноября. Там День народного единства, который отмечают 4 ноября, придется на субботу, и предусмотренный для него выходной перенесут на понедельник: снова три дня отдыха и четырехдневная рабочая неделя.

Следующий дополнительный выходной ждать только в ноябре Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Если ждать следующих длинных праздников не хочется, а отдохнуть — очень даже, то остается отпуск. Но стоит помнить, что отпустить работодатель обязан только в запланированный отпуск, который был внесен в график еще в декабре прошлого года. Изменить даты и перенести отдых можно, но только если начальник не будет против.

Получить в свое распоряжение несколько дополнительных дней отдыха можно за счет отгулов — например, если вам иногда приходится работать в выходные. В этом случае начальник обязан предоставить выбор: двойная оплата или отдых в другой день. Кроме того, дополнительные выходные полагаются донорам: по закону они имеют право на отгул в день сдачи крови и день после него на восстановление. Если человек в эти дни работал, то потом может отгулять их, когда потребуется. При желании можно накопить на мини-отпуск.