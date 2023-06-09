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    Министр обороны Украины рассказал, когда будут возможны переговоры с Россией

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    Возможность мирного соглашения Украины и России будет прослеживаться, если Москва изменит заявленные цели специальной военной операции. Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников на форуме «Диалоги о восстановлении Украины», передает 9 июня РБК.

    Министр отметил, что нужно «идентифицировать интерес россиян», и в случае, если он изменился, то становится понятной так называемая zone of possible agreement — зона возможного соглашения.

    Китай и другие государства, предлагающие свои мирные планы, соревнуются за роль посредника в переговорах, продолжил министр, но отметил, что пока эти страны выступают на стороне России.

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