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    КОНи «потоптались» в деревенском наркосаду петербуржца

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    Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков нашли в Волосовском районе двух мужчин, которые разбили наркоплантацию на деревенском участке.

    В деревню Черное оперативники нагрянули 7 июня около трех дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 июня. На участке 32-летнего местного жителя нашли 233 куста, а также почти 6 кг готового растительного наркотика.

    Садоводством в деревне местный житель занимался с товарищем — 48-летним жителем Петербурга. Оба задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

    Ранее мужчины в поле зрения правоохранительных органов не попадали.

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