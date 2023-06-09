В Новосибирске двух девочек доставили в больницу после катания на карусели

Двое детей получили травмы из-за резкого торможения аттракциона в центральном парке Новосибирска. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает региональный СК.
По данным ведомства, девочки 6 и 11 лет ударились о части карусели из-за резкого экстренного торможения. «В результате несовершеннолетние получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения», — сказано в сообщении СК.
Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».