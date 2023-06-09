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    В Новосибирске двух девочек доставили в больницу после катания на карусели

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    Двое детей получили травмы из-за резкого торможения аттракциона в центральном парке Новосибирска. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает региональный СК.

    Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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    По данным ведомства, девочки 6 и 11 лет ударились о части карусели из-за резкого экстренного торможения. «В результате несовершеннолетние получили различные травмы и были доставлены в медицинские учреждения», — сказано в сообщении СК.

    Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
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    Возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

    Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области
    Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

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