Politico: Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

Будущая поддержка Украины и мировая репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ. Об этом заявили пять высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности, пишет 8 июня Politico.



Для Вашингтона нынешний этап конфликта приобрел высокое значение. У американских властей есть опасения, что конгресс может не одобрить следующее выделение средств для Украины.



В Белом доме опасаются, что первоначальные ошибки наступления дадут республиканцам в конгрессе предлог, чтобы помешать инициативе демократ по увеличению расходов на оборону.