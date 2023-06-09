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    Politico: Белый дом связал успех наступления Украины с репутацией Байдена

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    Будущая поддержка Украины и мировая репутация президента США Джо Байдена будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ. Об этом заявили пять высокопоставленных американских чиновников на условиях анонимности, пишет 8 июня Politico.

    Для Вашингтона нынешний этап конфликта приобрел высокое значение. У американских властей есть опасения, что конгресс может не одобрить следующее выделение средств для Украины.

    В Белом доме опасаются, что первоначальные ошибки наступления дадут республиканцам в конгрессе предлог, чтобы помешать инициативе демократ по увеличению расходов на оборону.

    Еще у сотрудников президентской администрации вызывают опасения «удары вглубь суверенной территории России». Из-за этого последовало несколько «строгих предупреждений» по дипломатическим каналам, рассказали источники издания.

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