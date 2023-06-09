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    Умер бизнесмен и бывший зять Березовского Георгий Шуппе

    1947
    6 комментариев

    Российский предприниматель Георгий Шуппе скончался на 52-м году жизни от сердечного приступа. Об этом 8 июня сообщила в соцсетях бывший коммерческий директор «Коммерсанта» Валерия Любимова.

    Шуппе был одним из основателей первого в России частного интернет-провайдера Skyline и продюсерского центра NetSkate, в числе проектов которого были студия Артемия Лебедева и Lenta.ru. С 2004 года Шуппе жил в Лондоне, занимался венчурными инвестициями в Великобритании, США и Германии.

    С 1997 по 2012 год Шуппе был женат на Екатерине Березовской — дочери предпринимателя Бориса Березовского.

    В 2014 году Шуппе объявили в розыск по подозрению в организации убийства магната Александра Минеева. В 2017 году Великобритания отказала в экстрадиции Шуппе, Россия не обжаловала решение суда.

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    ШуппеЗять Березовского
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    Комментарии 6

    Гость09 Июн 2023 в 00:36
    Да и хрен с ним.
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