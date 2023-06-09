Умер бизнесмен и бывший зять Березовского Георгий Шуппе

Российский предприниматель Георгий Шуппе скончался на 52-м году жизни от сердечного приступа. Об этом 8 июня сообщила в соцсетях бывший коммерческий директор «Коммерсанта» Валерия Любимова.



Шуппе был одним из основателей первого в России частного интернет-провайдера Skyline и продюсерского центра NetSkate, в числе проектов которого были студия Артемия Лебедева и Lenta.ru. С 2004 года Шуппе жил в Лондоне, занимался венчурными инвестициями в Великобритании, США и Германии.

С 1997 по 2012 год Шуппе был женат на Екатерине Березовской — дочери предпринимателя Бориса Березовского.