Басманный суд арестовал председателя элитного СНТ «Северная жемчужина» под Петербургом. Его делом занялся Бастрыкин

Ближайшие два месяца проведёт в изоляции председатель элитного садоводства «Северная жемчужина» Андрей Кудрин. Накануне его задержали после того, как дачники обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину. В четверг, 8 июня, Басманный суд Москвы постановил арестовать его.



По данным 47news, в уголовном деле о мошенничестве фигурируют суммы под полтора миллиарда рублей. Садоводы обязаны были заплатить различные виды взносов, в обмен на это им выдавалась книжка и право считать себя кандидатом в члены садоводства. Правоохранительные органы уверены, что средства на счетах садоводства долго не задерживались, а выводились через аффилированные председателю фирмы.