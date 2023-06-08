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    Басманный суд арестовал председателя элитного СНТ «Северная жемчужина» под Петербургом. Его делом занялся Бастрыкин

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    Ближайшие два месяца проведёт в изоляции председатель элитного садоводства «Северная жемчужина» Андрей Кудрин. Накануне его задержали после того, как дачники обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину. В четверг, 8 июня, Басманный суд Москвы постановил арестовать его.

    По данным 47news, в уголовном деле о мошенничестве фигурируют суммы под полтора миллиарда рублей. Садоводы обязаны были заплатить различные виды взносов, в обмен на это им выдавалась книжка и право считать себя кандидатом в члены садоводства. Правоохранительные органы уверены, что средства на счетах садоводства долго не задерживались, а выводились через аффилированные председателю фирмы.

    Предполагается, что сам Кудрин и его товарищ приобрели в собственность 44 участка, однако, никаких взносов не платили, хотя должны были отдать под сотню миллионов рублей.

    Подробнее, в чём заключалась схема создания садоводческого партнёрства, читайте на 47news.

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    СНТ Северная жемчужинаБастрыкин
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