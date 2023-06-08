Ошибка не приговор. КС запретил автоматически снимать с выборов всех кандидатов за одну опечатку

Отдельные опечатки в списке выдвинутых кандидатов не должны быть безусловным основанием снимать с выборов всех. Это следует из решения Конституционного суда, опубликованного 8 июня.
Как сказано в постановлении, избирательная комиссия обязана предпринять всё от неё зависящее, чтобы уточнить данные из документов для заверения списка, в которые закралась ошибка. Если в результате удалось определить всех кандидатов, то допущенные в отношении кого-то из них опечатки «не должны служить основанием для отказа в заверении списка».
Безусловный отказ не подразумевается даже в случае, если отдельных выдвиженцев не установить.
«Подобного рода ошибки (опечатки) в документах, представленных в избирком, не должны влечь за собой отстранения от выборов всех выдвинутых кандидатов. Иное расходилось бы с конституционными принципами необходимости, пропорциональности и соразмерности», - заключили в КС.
Проверить на соответствие Основному закону норму, регламентирующую порядок выдвижения кандидатов политическими партиями (14.2 ст. 35 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан»), просило Оренбургское отделение КПРФ.
Накануне довыборов в Орский городской совет депутатов в 2022 году партия выдвинула свой список, который оказался неидеален. В бюллетень для внутрипартийного голосования был внесён Фаткуллин, в утверждённый бюллетень - Фактллин, а в протокол Счётной комиссии об итогах голосования - Фактуллин.
Коммунисты попросили исключить только растроившегося кандидата. Избирком Советского района не заверил список целиком, сославшись на требований законодательства.
КС признал спорный пункт не соответствующим Конституции. Законодателю надлежит внести изменения, до этого избирком и суд при обжаловании отказа в заверении списка должны опираться на правовую позицию Конституционного суда.
На результаты допвыборов в Орске это уже не повлияет, но местное отделение КПРФ может рассчитывать на компенсацию. Определить её волен местный районный суд.