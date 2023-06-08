Ошибка не приговор. КС запретил автоматически снимать с выборов всех кандидатов за одну опечатку

Отдельные опечатки в списке выдвинутых кандидатов не должны быть безусловным основанием снимать с выборов всех. Это следует из решения Конституционного суда, опубликованного 8 июня.



Как сказано в постановлении, избирательная комиссия обязана предпринять всё от неё зависящее, чтобы уточнить данные из документов для заверения списка, в которые закралась ошибка. Если в результате удалось определить всех кандидатов, то допущенные в отношении кого-то из них опечатки «не должны служить основанием для отказа в заверении списка».