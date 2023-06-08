Аналитики: Работодатели переплачивают невыспавшимся сотрудникам 3,5 триллиона рублей

Аналитический центр НАФИ 8 июня представил результаты опроса о качестве сна и работоспособности среди 1,6 тыс. рабочих.
По итогам исследования эксперты заключили, что почти половина трудоустроенных россиян ощущает недосып четыре дня в неделю и не может работать в полную силу, что ведет к уменьшению производительности труда на 50%. Это означает, что в некоторые дни недели работодатели переплачивают неэффективным сотрудникам. По подсчетам экспертов переплата работникам составляет 3,5 трлн. руб. в год и соответственно 291 млрд.руб. в месяц.
Эксперты НАФИ отметили, что больше других не высыпаются россияне в возрасте от 35 до 44 лет, их около 60% от всех опрошенных. Среди недосыпающих работников женщин оказалось больше, чем мужчин. Респонденты заявили, что выспаться им не позволяют вечерний досуг, проблемы со здоровьем и большой объем работы и учебы сверхурочно.