В Шушарах в 2024 году построят крупнейший в микрорайоне детский сад на 440 детей

На Новгородском проспекте в Шушарах началось строительство детского сада на 440 мест — он станет крупнейшим в микрорайоне. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой», сейчас на месте выкопан котлован и залит фундамент.
Четырехэтажное здание сможет вместить 18 групповых ячеек, медпункт, пищеблок, бассейн, прачечную, помещения для кружков и административно-хозяйственные помещения. Внутри предусмотрены лифт и грузовой подъемник.
У застройщика с городом заключено соглашение о строительстве в Шушарах еще трех детских садов на 440 мест каждый и одной школы на 1 925 мест. Также в планах построить Шушарах еще два детских сада.
Сдать этот объект планируется в конце 2024 года.