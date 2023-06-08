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    На улице Матросова появилось граффити к юбилею «Маленького принца»

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    На улице Александра Матросова в Петербурге трансформаторную подстанцию раскрасили граффити на тему «Маленького принца». Как сообщили в компании «Отделстрой», новый арт-объект сделали подарком к 80-летию со дня публикации всемирно известной книги Антуана де Сент-Экзюпери.

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    Детскую сказку-притчу «Маленький принц» издали в 1943 году, с тех она переведена на множество языков, уступая по их количеству только Библии. Стены трансформаторной подстанции на территории ЖК «Новый Лесснер» украсили иллюстрациями изображения планет, Лиса, Короля, Фонарщика и Принца с Розой.

    В одном из других своих проектов застройщик художественно оформил две котельные, семь трансформаторных подстанций и фасад школы, а также создал один из самых высоких арт-объектов в России — роспись 16-этажного брандмауэра.

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